Кабмін звільнив Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю

Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю.

Про це повідомляється у постанові Кабміну.

"Звільнити Буграка Ігоря Михайловича з посади голови Офісу фінансового контролю відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.

Нагадуємо:

19 лютого 2020 року Кабмін затвердив Положення про Офіс фінансового контролю, у якому визначаються основні завдання, функції та повноваження нового органу.

Новим керівником Офісу фінансового контролю, створеного на базі Державної аудиторської служби, став Ігор Буграк.

11 грудня Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.

Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.

Економічна правда