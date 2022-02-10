Держаудитслужба завершить аудит ДПЗКУ у травні – Мінфін

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У Міністерстві фінансів заявили, що державний фінансовий аудит АТ "ДПЗКУ" Держаудитслужба завершить у травні 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Там додали, що Держаудитслужба наприкінці 2021 року "в плановому порядку" розпочала державний фінансовий аудит діяльності акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

"Під час аудиту, зокрема, досліджуються питання цільового використання та своєчасності повернення кредитів і позик, залучених під державні гарантії, а також законності і ефективності використання коштів та майна корпорації. Також Держаудитслужба має оцінити здатність АТ "ДПЗКУ" повністю погасити заборгованість перед державою", - йдеться у повідомленні.

Державний фінансовий аудит проводиться в координації з Мінфіном, який в січні 2022 року від імені України виконав гарантійні зобов’язання за АТ "ДПЗКУ" перед Експортно-імпортним банком Китаю на суму близько 2,5 млрд грн.

Читайте більше про те, що відбувається у Держзерновій корпорації у статті ЕП: Дефолт трьох президентів і п'яти урядів: як зернова держкорпорація залишила українцям борг на мільярд доларів

Нагадуємо:

Держаудитслужба проведе аудит Державної продовольчо-зернової корпорації, яка у січні не змогла виплатити 95 млн дол за кредитом китайському Ексімбанку.

Раніше Мінфін повідомив ЕП, що переказав замість Державної продовольчо-зернової корпорації 2,5 млрд грн виплати за кредитом перед китайським Ексімбанком.

У відомстві нагадали, що згідно кредитного договору між ДПЗКУ та Ексімбанком Китаю погашення відбувається щопівроку: 21 січня та 21 липня.

З суми у 96,4 млн доларів, яку корпорація повинна була сплатити Китаю 21 січня, державний трейдер сплатив лише 8,8 млн доларів. Решту платежу у сумі 87,6 млн доларів було сплачено Міністерством фінансів в рамках держгарантії – це близько 2,5 млрд грн. Переказ відбувся 21 січня.

В грудні 2012 року ДПЗКУ отримала 1,5 млрд доларів кредиту від "Ексімбанку Китаю" під державну гарантію України на поставки українського зерна до Китаю.

Раніше ЕП уже повідомляла, що державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом. Лише за три квартали 2021 року ДПЗКУ отримала 328 млн грн чистого збитку, а за останні 5 років – 10 млрд грн.

В серпні 2021 року Нацполіція встановила, що службові особи корпорації вчинили розтрату майна – вони нібито проводили експортні операціиї зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю. За даними правохоронців, ці операції нанесли збитків для держкомпанії на понад 57 млн доларів.

Пізніше Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" Андрія Власенка при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни".

Як раніше повідомляла ЕП, "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення Андрія Власенка в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".

У 2015 році ЕП опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів. За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році, коли уже змінилась влада.

Економічна правда