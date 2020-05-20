Кабмин ликвидирует новосозданный Офис финконтроля, который должен был заменить Госаудитслужбу - нардеп
Кабинет министров постановил отменить решение о реорганизации Государственной аудиторской службы и ликвидировать Офис финансового контроля.
Об этом в Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании.
Также Кабмин постановил создать комиссию по ликвидации Офиса финансового контроля и назначить председателем комиссии заместителя председателя Государственной аудиторской службы Соляник Юлию Валерьевну.
Сообщается, что она должна утвердить персональный состав данной комиссии, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Офиса финансового контроля, проинформировать в 6-месячный срок о результатах работы.
Обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году в пределах расходов, предусмотренных Офиса финансового контроля.
Читайте также: Сергей Верланов: Я не понимаю, за что меня уволили
Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко
Напоминаем:
Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.
Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.
Новым руководителем Офиса финансового контроля, созданного на базе Государственной аудиторской службы, стал Игорь Буграк.
26 апреля Кабинет министров принял решение об увольнении Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua