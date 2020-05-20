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Кабмин ликвидирует новосозданный Офис финконтроля, который должен был заменить Госаудитслужбу - нардеп

Среда, 20 мая 2020, 14:53

Кабинет министров постановил отменить решение о реорганизации Государственной аудиторской службы и ликвидировать Офис финансового контроля.

Об этом в Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании.

Также Кабмин постановил создать комиссию по ликвидации Офиса финансового контроля и назначить председателем комиссии заместителя председателя Государственной аудиторской службы Соляник Юлию Валерьевну.

Сообщается, что она должна утвердить персональный состав данной комиссии, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Офиса финансового контроля, проинформировать в 6-месячный срок о результатах работы.

Обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году в пределах расходов, предусмотренных Офиса финансового контроля.

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Напоминаем:

Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.

Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.

Новым руководителем Офиса финансового контроля, созданного на базе Государственной аудиторской службы, стал Игорь Буграк.

26 апреля Кабинет министров принял решение об увольнении Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля. 

Экономическая правда

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аудит Минфин

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Экономическая правда
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