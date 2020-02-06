Маркарова представила нового керівника Офісу фінконтролю

Новим керівником Офісу фінансового контролю, створеного на базі Державної аудиторської служби став Ігор Буграк.

Про це повідомляє міністерка фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

У січні 2019-го Буграк став головою Державної аудиторської служби. Раніше він обіймав посаду директора департаменту гармонізації внутрішнього фінансового контролю Мінфіну.

"Після повернення Офісу під керівництво Мінфіну, перед нами стоїть амбітна і складна задача - швидко реорганізуватися в невеликий, але дуже інституційно сильний орган, який сфокусується на державних компаніях та моніторингу публічних закупівель..", - повідомляє міністерка.

"Офіс фінансового контролю після змін буде справжньою європейською інституцією, а не продовженням КРУlegacy", - пише Маркарова.

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11 грудня Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.

Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.



Тоді ж, міністерка фінансів Оксана Маркарова пообіцяла, що служба "буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети".

Державна аудиторська служба була створена в 2016 році замість Державної фінансової інспекції, яка, в свою чергу, замінила Головне контрольно-ревізійне управління.

Економічна правда