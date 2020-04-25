Встигнути за 30 секунд: як і чому звільнили Нефьодова та Верланова і до чого тут Цушко

Перед вихідними у п'ятницю ввечері Кабінет міністрів бігцем звільнив керівників одразу двох ключових відомств країни – податкової та митниці. З блискавичною швидкістю і без попереднього обговорення. Звільнені керівники і частина міністрів дізнались про це лише за мить до ухвалення рішення.

Після засідання уряду пресслужба Міністерства фінансів розіслала усім ЗМІ реліз, в якому його голова Сергій Марченко наголошував на "нереалізованих сподіваннях" щодо роботи підконтрольних йому відомств.

"Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки", – заявив він.

Звільнені чиновники, натомість, бачать у рішення уряду "політичні" мотиви і "зупинку реформ".

Розмови про заміну Сергія Верласнова та Максима Нефьодова у владних коридорах велись уже давно. Посилились вони після кадрових перестановок в Міністерстві фінансів, де за короткий час крісло міністра двічі змінювало свого власника.

Каталізатором для звільнень Нефьодова та Верланова стало скандальне інтерв’ю екс-міністра фінансів Ігоря Уманського, який очолював Мінфін три тижні.

У ньому Уманський розповів про "скрутки" ПДВ, від яких бюджет втрачає по 5 мільярдів на місяць, та про "ідеаліста, який намагається намалювати картину світлого майбутнього", при якому "не зупиняється контрабас".

Саме ініціювання звільнення обох керівників Уманський називає причиною своєї відставки і конфлікту з прем’єр-міністром.

Що ж сталось, чому Кабмін поспіхом звільнив Верланова та Нефьодова, та й ще за таких дивних обставин? Хто їх замінить?

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Про Нефьодова

В кінці 2018 року уряд вирішив ліквідувати Державну фіскальну і службу і створити замість неї два окремі відомства – митницю та податкову.

В травні 2019 податкову очолив Сергій Верланов, який до цього працював заступником міністерки фінансів Оксани Маркарової. Трохи більше ніж через місяць, в липні 2019 року, Максим Нефьодов став керівником Митної служби. Маркарова його теж підтримувала.

Головним завданням Нефьодова на митниці було створення нового органу, що включало у себе як зміну регіональної структури, оновлення інфраструктури, діджиталізацію процесів, так і чистку кадрів, під яку попадало близько 500 митників.

Головним мінусом Нефьодова було те, що досвіду роботи на митниці він не мав, як і розуміння того, як працює митна система.

У якості керівника митниці він зіткнувся з прогнозованими явищами: погрозами головам регіональних митниць від криміналітету та "кишенькових псевдоактивістів", необхідністю вирішувати ситуації із скандальною закупівлею непрацюючих сканерів вартістю понад 1 мільярд гривень, блокуванням у судах рахунків митниці.

Восени депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики комітет Ради запропонував парламенту винести політичну недовіру голові митної служби, а потім заявив про те, що Нефьодов нібито написав заяву про звільнення. Ця інформація не підтвердилась.

З боку президентської гілки влади у Нефьодова також летіло каміння. Тодішній голова ОП Андрій Богдан у жовтні заявляв, що у Нефьодова "дуже не вдається", хоча він "в нього дуже сильно вірить" та підтверджував, що консультації для Нефьодова надає екс віце-прем’єр-міністра часів Януковича Валерій Хорошковський. Нефьодов це спростувував.

"Доббі – вільний". Таким фото і підписом Нефьодов проілюстрував свої звільнення

В цілому, турбулетну ситуацію навколо себе і критику в свій бік Нефьодов коментував так: "Зараз йде гойдалка – ми або робимо системну реформу митниці і звільняємо старі кадри або "не розхитуємо човна і використовуємо ті ж методи, що і раніше", – писав він в одному з постів.

Критичний удар по репутації очільника митниці завдав сам президент Володимир Зеленський з трибуни Ради під час зміни уряду Олексія Гончарука.

"За два місяці нового року невиконання держбюджету становить 16 мільярдів гривень. 13 мільярдів із них це провал надходжень від митниці... Нам розповідають про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою та наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправляє митницю в нокаут. Митниця повинна збирати не лайки у фейсбуці, а гроші у казну", – підкреслив Зеленський.

Богдан восени так само наголошував, про "суттєве падіння доходів від ДМС".

Нефьодов прокоментував слова президента, тим що "митниця, це не скарбничка" та пояснив зменшення доходів уповільненням економіки, падінням промисловості та зміною курсу долара з часів плануванню бюджета надходжень.

І тут, він принаймні частково, мав рацію. Економічні тренди, уповільнення темпів імпорту, та міцніший курс гривні по-максимуму впливали на бюджет і керівник митниці самотужки змінити ці фактори впливу не міг.

Про Верланова

Очільник податкової Сергій Верланов опинився у схожій ситуації, що і Нефьодов.

Його основним завданням було – провести податкову службу крізь ліквідацію фіскальної служби, забезпечити її становлення як окремого відомства.

Верланов пішов помірним шляхом – він утримався від радикальних кадрових чисток та різких змін. В розмові з ЕП він розповідав про план поступової внутрішньої трансформації департаментів відомства та наміри перевести у нову службу понад 70% старого персоналу.

Навколо Податкової точилося не так багато публічних конфліктів, як з митницею. Один з найгучніших – корупційний скандал навколо в.о голови управління податкової Одещини, після якого тодішній прем’єр Гончарук анонсував перевірку всіх працівників податкової.

Відомство Верланова працювало над запровадженням електронних сервісів, у тому числі касових апаратів у смартфоні. Бізнес-спільнота, не відчувала особливих змін у податкових органах у порівнянні з минулим роком.

"Рука податкової" особливо була помітна при підготовці минулорічних змін в Податковий кодекс, які стосувалися адміністрування податків.

Скрутки, Уманський, два чиновника

Після відставки уряду Гончарука новий міністр фінансів Ігор Уманський не протримався на посаді навіть місяць. Однією з причин його звільнення співрозмовники ЕП називають бажання змінити Верланова і Нефьодова на їхніх посадах.

Як заявляв Уманський, Шмигаль боявся, що через звільнення відомства завалять квартал по надходженням у держбюджет і просив дати керівникам ще часу.

"Я приходжу до нього (Шмигаля. – ЕП), показую: "Дивіться, ми тут зараз плюшками балуємось, а ось - інформація по кожному місяцю, і це тільки "скручування" з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет", – пояснював Уманський у ЗМІ після звільнення.

Верланов пізніше відповів Уманському заявивши, що усі звинувачення щодо схем з податками "базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які і є, найімовірніше, тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах".

Нефьодова Уманський називав "ідеалістом" за правління якого "контрабас" як йшов, так і йде", а також заявляв що очільник митниці жалівся йому на те, що керівники регіональних митниць йому не підпорядковуються.

"Макс був введений у роль "фунта", який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуацію – при Януковичі просто "відпочивали", – резюмував екс-міністр.

Сам Уманський після звільнення був запрошений головою ОП Андрієм Єрмаком, якого нібито "надзвичайно обурила інформація про корупційні схеми", на посаду радника, що схоже і вплинуло на подальші зрушення у звільненнях тепер вже "з другої спроби".

Ті ж заяви про "скрутки" Уманського за короткий час набули розголосу та призвели до створення у парламенті тимчасової слідчої комісії з питань розслідування "можливих корупційних дій посадових осіб, які призвели до значних втрат". Цю ініціативу підтримали 290 нардепів.

Проте не встигла комісія запрацювати , як у той же день уряд "зносить" усю фіскальну вертикаль влади: Верланова та Нефьодова із заступниками, а також голову Офісу фінансового контролю Ігора Буграка.

Реакція

У Кабміні повідомляють, що звільнення і Верланова і Нефьодова відбувалося без попередніх додаткових обговорень. Нардеп Гончаренко, який був присутній на засідання заявляв, що вся процедура звільнення очільників двох надважливих для країни відомств відбулося за 30 секунд.

В інтерв’ю liga.net Нефьодов пояснював, що жодної комунікації ні до, ні після засідання уряду з новим міністром Марченко не мав та йшов на Кабмін розглядати поточні питання митниці.

"Наскільки я зрозумів з виразу обличчя частини міністрів, для багатьох наше звільнення – мене, Верланова, усіх заступників – було сюрпризом… Це, звісно не трагедія, але шкода, що, вірогідно, це означає зупинку реформи. Ми старалися як могли", – прокоментував Нефьодов. За його словами, ймовірно, навіть "для команди самого Марченка це стало сюрпризом".

Також колишній головний митник країни неоднозначно прокоментував слова Марченка щодо нездатності виконувати покладені на нього обов’язки. "Можу лише сказати, що я щиро сподіваюся, що це рішення для пана Сергія (Марченка. – ЕП) вартувало того", – сказав він.

Щодо славнозвісних історій про "скрутки" Нефьодов заявив, що йому "нема чого приховувати чи соромитися" і "нехай з цим розбираються правоохоронні органи".

Верланов також дуже швидко відреагував на останні події, в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера". "Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення є політичні. Ці рішення не мають жодної підстави стосовно ефективності", – наголосив він.

Крім цього, чиновник повідомив, що завчасно подав заяву до Офісу генпрокурора на Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин (йдеться про ті самі "скрутки". – ЕП).

Верланов підкреслив, що Державна податкова служба виконала план вперше за 4 роки.

Колишній прем’єр Олексій Гончарук назвав звільнення "продовженням зачистки антикорупціонерів" та "початком "нової" кадрової політики" На його думку, попри супротив та інформаційні атаки за досить короткий період Верланову та Нефьодову вдалось показати "серйозні результати у своїх сферах".

Проте в Кабміні, і Мінфіні зокрема, вважають інакше. Причому міністр фінансів за короткий час кардинально змінив свою думку про керівників митниці та податкової.

За декілька днів до доленосних кадрових рішень Сергій Марченко заявляв, що "кадрові питання назріли", але ситуація вимагає складнішого рішення, ніж просто звільнення двох топ-чиновників. Наразі ж він каже, що їхнє "перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки".

фото урядовий портал

Всі питання ЕП про те, що саме не влаштовувало Марченко в роботі Нефьодова-Верланова і чому, на його думку, чиновники часів Азарова можуть бути кращими, міністр фінансів проігнорував. Офіційне пояснення Мінфіну поки що містить лише вищезгаданий короткий пресреліз, в якому Марченко наголошує, що ті "не виправдали сподівань суспільства" і на роботу обох відомств чекає "новий рестарт".

Щоправда, джерела ЕП в уряді кажуть, що такими темпами "сподівань суспільства" швидше може не виправдати сам Марченко, який свою міністерську кар’єру почав з несамостійних і юридично спірних рішень.

Натомість співрозмовники в оточенні президента говорять, що від Нефьодова стомились очікувати результату. "Та він усіх вже дістав... Він здібний у соцмережах та Facebook, але не більше", – зауважує один із співрозмовників.

Наразі у президента і в Кабміні не можуть із 100% гарантією відповісти, хто зможе сісти у вакантні крісла. Проте, як мінімум по одному кандидату все ж є.

Нові претенденти

Нові кандидати на посади керівників двох найбільш ресурсних в країні відомств вже відомі, хоча співрозмовники ЕП в Раді стверджують, що остаточне рішення ще не прийняте.

За інформацією ЕП, митницю може очолити Василь Цушко. Зранку 24 квітня він подав декларацію на посаду заступника міністра фінансів.

Співрозмовник ЕП у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики сказав, що Цушко "може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято".

Цушко – справжній динозавр українського політикуму, який чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 (Селянська партія), 2002 і 2006 роках (Соціалістична партія).

З грудня 2006 по грудень 2007 після створення широкої коаліції соцпартії та Партії регіонів Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка.

У цей період відбувається загострення протистояння силовиків, які підпорядковувались президенту Віктору Ющенку, та прем’єру Януковичу, у той період Цушко підтримав останнього й допомагав тому у боротьбі з президентом.

Пізніше у інтерв’ю, Цушко наголошував, що у 2007 році врятував Януковича та Азарова від арешту.

Тоді серед прихильників "регіоналів" набув популярності слоган, який згодом (випередивши час) став політичним мемом - "Цушко спас Україну", у той час ці слова можна було побачити на заборах та зупинках громадського транспорту.

Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з березня 2010 по груден 2010, на цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш

Після реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014-го, що порушує закон про очищення влади.

Податкову може очолити Олексій Любченко. Він також подав в НАЗК декларацію на посаду заступника міністра фінансів. В податковій сфері Любченко – обличчя не нове. В минулому він працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а у 2009-2011 роках – заступником голови ДПА.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

Що не так зі звільненнями

Манера, в якій звільнили, Нефьодова-Верланова-Бургака насторожує. Напередодні влада підготувала законодавство для подібної "кадрової зачистики".

13 квітня, приймаючи нову редакцію бюджету, депутати схвалили особливий режим призначення держслужбовців. Він передбачає, що запропоновані комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатури на керівників державної служби розглядаються першочергово. Інші оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються.

Якщо обрана на конкурсі кандидатура не зайняла вакантне місце (її призначення відхилили чи з інших причин. – ЕП), то держслужбовці можуть призначатися на контрактній основі на період карантину.

Простими словами, уряд отримав можливість не проводити конкурсів на держслужбу під час карантину, а призначати тимчасових службовців за контрактом (у цьому випадку особа призначається на посаду лише на певний термін, після завершення якого має обов’язково відбутися класичний конкурс).

По факту склалась ситуація, коли уряд звільнив керівників ключових відомств за фіскальним напрямком, і до кінця карантину має право призначити нових в ручному режимі. Ймовірно що, працювати нові очільник зможуть значно довше - допоки карантин не закінчиться і не будуть проведені нові конкурси. Скільки це може зайняти часу – невідомо.

"Наразі, виконання обов’язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови Податкової – на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств", – офіційно обіцяють в Мінфіні.

Муратова Нефьодов після звільнення назвав "ветераном Митниці", який "з технічної точки зору впорається".

Важливо ще одне – займаючи крісло міністра фінансів Маркарова підпорядкувала Мінфіну митну та податкову служби і вперше з 2012 року вибудувала підконтрольну міністру фінансів вертикаль управління всіма фіскальними відомствами. Чи вдасться повторити це Марченко – поки риторичне питання.

Якщо митницю очолить важковаговик Цушко, а податкову – корінний фіскал Любченко, то з великою ймовірністю вони намагатимуться стати самостійними гравцями, а трикутник "Мінфін-податкова-митниця" дасть велику тріщину.