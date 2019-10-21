Уряд повернув Держаудитслужбу під керівництво Мінфіну
Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.
Про це повідомила у Facebook голова Мінфіну Оксана Маркарова.
"Кабмін своїм рішенням після більше 3 років повернув Державну Аудиторську службу під керівництво Мінфіну.
Тому з понеділка служба не просто повертається додому, але й дуже скоро буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети", - зазначила міністр.
За її словами, Держаудитслужба не дублюватиме функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників.
"Найближчим часом вийдемо з пропозиціями щодо реформування служби", - додала Маркарова.
Державна аудиторська служба була створена в 2016 році замість Державної фінансової інспекції, яка, в свою чергу, замінила Головне контрольно-ревізійне управління.
Економічна правда
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