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Уряд повернув Держаудитслужбу під керівництво Мінфіну

Понеділок, 21 жовтня 2019, 09:21

Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.

Про це повідомила у Facebook голова Мінфіну Оксана Маркарова.

"Кабмін своїм рішенням після більше 3 років повернув Державну Аудиторську службу під керівництво Мінфіну.

Тому з понеділка служба не просто повертається додому, але й дуже скоро буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети", - зазначила міністр.

За її словами, Держаудитслужба не дублюватиме функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників.

"Найближчим часом вийдемо з пропозиціями щодо реформування служби", - додала Маркарова.

Державна аудиторська служба була створена в 2016 році замість Державної фінансової інспекції, яка, в свою чергу, замінила Головне контрольно-ревізійне управління.

Економічна правда

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