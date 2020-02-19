Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін затвердив Положення про Офіс фінконтролю: чим займатиметься новий орган

Середа, 19 лютого 2020, 15:16
 

Кабмін затвердив Положення про Офіс фінансового контролю, у якому визначаються основні завдання, функції та повноваження нового органу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Офіс фінконтролю. зокрема, здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах та суб’єктах господарювання державного сектору економіки.

А також - на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, держфондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно.

"Контрольні заходи також здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Офіс фінансового контролю, зокрема, відповідатиме за перевірку:

  • використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
  • дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
  • дотримання законодавства про закупівлі;
  • цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
  • реалізації інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями;
  • законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;
  • стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

У Мінфіні додають, що у Положенні передбачена реалізація інституту фінансової аналітики - проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями.

"Це дозволить рухатися до автоматизації процесів та опрацювання інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу фінконтролю.

Відтак підвищиться якість виконання завдань, скоротиться час на збір, обробку та аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних установ, а пріоритет діяльності перейде до забезпечення своєчасного реагування на проблемні питання щодо дотримання законодавства", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Новим керівником Офісу фінансового контролю, створеного на базі Державної аудиторської служби, став Ігор Буграк.

11 грудня Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.

Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.

Тоді ж, міністерка фінансів Оксана Маркарова пообіцяла, що служба "буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети".

Державна аудиторська служба була створена в 2016 році замість Державної фінансової інспекції, яка, в свою чергу, замінила Головне контрольно-ревізійне управління.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка 19 лютого 2020, 08:45
Мінфін отримав 1,5 мільярда від продажу держоблігацій — найменше з початку року 18 лютого 2020, 18:31
"Доступні кредити 5-7-9%": У Мінфіні назвали регіон-лідер за отриманими кредитами 18 лютого 2020, 16:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!