Кабмін затвердив Положення про Офіс фінконтролю: чим займатиметься новий орган

Кабмін затвердив Положення про Офіс фінансового контролю, у якому визначаються основні завдання, функції та повноваження нового органу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Офіс фінконтролю. зокрема, здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах та суб’єктах господарювання державного сектору економіки.

А також - на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, держфондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно.

"Контрольні заходи також здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Офіс фінансового контролю, зокрема, відповідатиме за перевірку:

використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

дотримання законодавства про закупівлі;

цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;

реалізації інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями;

законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;

стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

У Мінфіні додають, що у Положенні передбачена реалізація інституту фінансової аналітики - проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями.

"Це дозволить рухатися до автоматизації процесів та опрацювання інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу фінконтролю.

Відтак підвищиться якість виконання завдань, скоротиться час на збір, обробку та аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних установ, а пріоритет діяльності перейде до забезпечення своєчасного реагування на проблемні питання щодо дотримання законодавства", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Новим керівником Офісу фінансового контролю, створеного на базі Державної аудиторської служби, став Ігор Буграк.

11 грудня Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.

Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.



Тоді ж, міністерка фінансів Оксана Маркарова пообіцяла, що служба "буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети".

Державна аудиторська служба була створена в 2016 році замість Державної фінансової інспекції, яка, в свою чергу, замінила Головне контрольно-ревізійне управління.

Економічна правда