Матеріали ревізії "Енергоатому" є даними розслідування НАБУ та Нацполіції

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Матеріали ревізії ДП "НАЕК "Енергоатом" за 2018-2021 роки є даними досудового розслідування НАБУ. Головне слідче управління Національної поліції також поінформувало Держаудитслужбу, що копії акта ревізії "Енергоатому" долучені до кримінального провадження.

Про це йдеться у відповіді Держаудитслужби на запит проєкту "Марлін".

Держаудитслужба також надіслала матеріали зазначеної ревізії до Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України та Державної податкової служби України.

"Марлін" закликав уряд дати детальні роз’яснення щодо мети аудиту "Енергоатому" та його результатів.

Там додали, що "Енергоатом" входить у топ-15 державних компаній, щодо яких уряд взяв міжнародні зобов'язання провести корпоративну реформу, яка включає запровадження дієвої антикорупційної системи на підприємстві.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Державна аудиторська служба провела ревізію діяльності НАЕК "Енергоатом" за 2018-2021 роки та виявила фінансових порушень та недоліків на загальну суму 13 млрд грн.

Матеріали ревізії передані до Національного антикорупційного бюро України.

За результатами ревізії аудиторська служба також оформила доручення Міненерго вжити заходів щодо "врегулювання боргів за реалізовану електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів".

В "Енергоатомі", коментуючи ревізію Держаудитслужбою, заявили, що висновки відомства, викладені у листі до Кабміну, не відповідають дійсності і зазначені вимоги не підтверджуються актом ревізії.

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва дію вимог ДАСУ зупинено.

Еконоомічна правда