Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
15 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:20 встановилися на рівні 26,63 - 26,65 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,63 - 26,65 гривні;
Євро – 28,80 - 28,82 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 – 26,87 гривні. Євро купують по 28,54 гривні, продають по 28,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,72 - 26,77 гривні, євро - 28,30 - 28,66 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,70 - 26,78 гривні, євро - 28,65 - 28,80 гривні.
Нагадуємо:
15 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Економічна правда
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