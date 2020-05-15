Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

15 мая котировки гривныик доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;

Евро - 28,80 - 28,82 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,87 гривни. Евро покупают по 28,54 гривни, продают по 28,99 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,77 гривни, евро - 28,30 - 28,66 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,70 - 26,78 гривни, , евро - 28,65 - 28,80 гривни.

Напоминаем:

15 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 мая на уровне 26,68 гривни за доллар.

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда