Курс валют на 15 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
15 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,64 - 26,66 гривні;
Євро – 28,80 - 28,82 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 – 26,88 гривні. Євро купують по 28,55 гривні, продають по 29,00 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,73 - 26,80 гривні, євро - 28,62 - 28,78 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Економічна правда
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