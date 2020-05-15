Курс валют на 15 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

15 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,64 - 26,66 гривні;

Євро – 28,80 - 28,82 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 – 26,88 гривні. Євро купують по 28,55 гривні, продають по 29,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,73 - 26,80 гривні, євро - 28,62 - 28,78 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.

14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Економічна правда