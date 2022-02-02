НБУ послабив курс гривні до долара і євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 2 лютого – 31,89 гривні).

Нагадуємо:

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.

Економічна правда