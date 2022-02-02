Всі розділи
Укр / Рус

НБУ послабив курс гривні до долара і євро

Середа, 2 лютого 2022, 19:05
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 2 лютого – 31,89 гривні).

Нагадуємо:

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась 2 лютого 2022, 17:29
Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 2 лютого 2022, 11:20
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися 1 лютого 2022, 19:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті