НБУ послабив курс гривні до долара і євро
Середа, 2 лютого 2022, 19:05
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 2 лютого – 31,89 гривні).
Нагадуємо:
2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.
Економічна правда
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