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Курс гривні до євро суттєво зміцнився

Четвер, 14 травня 2020, 19:25
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79 гривні за євро (на 14 травня - 29,03 гривні).

Нагадуємо:

14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Економічна правда

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