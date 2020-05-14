Курс гривні до євро суттєво зміцнився
Четвер, 14 травня 2020, 19:25
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 травня на рівні 26,68 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79 гривні за євро (на 14 травня - 29,03 гривні).
Нагадуємо:
14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Економічна правда
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