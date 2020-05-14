Гривня зміцнилась на міжбанківському ринку

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,67 - 26,69 гривні;

Євро – 28,77 - 28,79 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,64 – 26,91 гривні. Євро купують по 28,61 гривні, продають по 29,08 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,80 - 26,84 гривні, євро - 28,82 - 28,84 гривні.

Нагадуємо:

14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 14 травня на рівні 26,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні за євро (на 13 травня - 29,08 гривні).

Економічна правда