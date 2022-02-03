Курс валют на 3 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,26 – 28,28 гривні;

Євро – 31,91 – 31,93 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,28 гривні. Євро купують за 31,81 гривні, продають за 31,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,31 – 28,37 гривні, євро – 31,86 – 32,01 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Економічна правда