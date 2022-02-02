Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

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2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,28 – 28,30 гривні;

Євро – 31,97 – 31,99 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,20 – 28,44 гривні. Євро купують за 31,75 гривні, продають за 32,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,22 – 28,30 гривні, євро – 31,88 – 32,02 гривні.

Нагадуємо:

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.

Економічна правда