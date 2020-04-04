Зеленський: Потреби у додаткових обмеженнях експорту немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що нестачі продтоварів не буде, і тому поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає.

Про це Зеленський заявив на нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє прес-служба ОП.

Зокрема прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд напрацьовує програми підтримки соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

"Уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари" -повідомляється на сайті ОП.

Нагадуємо:

У березні відбулося зростання цін на окремі товари: м'ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки.

2 квітня Кабінет міністрів заборонив експортувати гречку на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.

Нещодавно Мінекономіки повідомляло, що ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються (зокрема реалізація гречки впала на 17%), торговельні мережі поповнюють свої запаси.

Мережа супермаркетів "АТБ" заявила про зниження торгової націнки на продукти першої необхідності на 2-8% з 1 квітня, також компанія знімає обмеження на продаж продуктів в одні руки.