Зеленський відповів Лукашенку щодо погроз по зупинці постачання енергоресурсів

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Президент Володимир Зеленський відповів на погрози сампроголошеного президента Білорусі Лукашенка припинити постачання палива і електроенергії в Україну у разі ескалації конфлікту між Києвом і Москвою.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Макроном.

"Нещодавно товаріщ… одна людина з Білорусі також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати?

Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, 4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну", - заявив Зеленський.

"Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна.

Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє", - продовжив він.

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Економічна правда