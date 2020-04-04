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За час карантину зросли ціни на продовольчі товари та ліки

Субота, 4 квітня 2020, 13:25
 

У березні відбулося зростання цін на окремі товари: м'ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки.

Про це повідомляє НБУ у своєму звіті.

"Подорожчання окремих товарів в березні зумовили декілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції через запровадження карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце певне послаблення гривні", - пояснили у фінустанові.

Також у звіті йдеться, що ціни на продукти харчування за оперативними даними надалі зростають, однак за останній тиждень темпи зростання зменшилися.

"Зростання цін на послуги стримується обмеженим попитом на них. Зокрема, в останні дні практично зупинили зростання ціни на доставку із закладів громадського харчування", - зазначили в НБУ.

Також відбулось зростання ціни на лікарські препарати, у звіті це пояснюють тиском попиту та послаблення гривні.

Ціна на паливо за останній місяць впала, це сталось під впливом падіння світових цін за надлишкової пропозиції та падіння попиту, - зазначають у Нацбанку.

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