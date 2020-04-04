Зеленский: Потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что недостатка продтоваров не будет, поэтому пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет.

Об этом Зеленский заявил на совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба ОП.

Также, на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство разрабатывает программы поддержки социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

"Правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары", - сообщается на сайте ОП.

Напоминаем:

2 апреля Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

В марте выросли цены на отдельные товары: мясо, гречка, туалетная бумага, чеснок, лимоны, лук, лекарства.

Накануне, Министерство экономики сообщало, что ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются (реализация гречки снизилась на 17%), торговые сети пополняют свои запасы.

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с ​​1 апреля, также компания снимает ограничения на продажу продуктов в одни руки.