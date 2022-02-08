Франція виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Макроном.

"Ми дуже цінуємо такий крок солідарності з боку Франції - виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні", - заявив Зеленський.

За його словами, це "справді допоможе стабілізувати нашу економіку".

"Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - резюмував президент.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський розповів про інфраструктурні проєкти, які Україна реалізує разом із Францією, зокрема, про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро.

Раніше Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.

Перший транш у 600 млн євро Україна отримає майже безумовно: щойно Рада Європи та Європарламент погодять відповідне рішення, а ЄС та Україна домовлять щодо структурних реформ у Меморандумі про взаєморозуміння

Для того, аби отримати другий транш, Україні доведеться попрацювати. Як і протягом попередніх програм допомог від ЄС, нова буде пов’язана зі співпрацею України та Міжнародного валютного фонду.

Наступні 600 млн євро Україна отримає лише у разі виконання погоджених з ЄС структурних маяків, а також – за умови виконання домовленостей з МВФ.

Економічна правда