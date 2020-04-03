Стратегічний продукт: в Україні заборонили експортувати гречку

2 квітня Кабінет міністрів заборонив експортувати гречку на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на рішення уряду.

"Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан). Зараз ситуація на українському ринку є стабільною", - повідомляють у відомстві.

Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

Нагадуємо:

Нещодавно Мінекономіки повідомляло, що ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються (зокрема реалізація гречки впала на 17%), торговельні мережі поповнюють свої запаси.

Мережа супермаркетів "АТБ" заявила про зниження торгової націнки на продукти першої необхідності на 2-8% з 1 квітня, також компанія знімає обмеження на продаж продуктів в одні руки.

В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.

Економічна правда