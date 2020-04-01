Мережа "АТБ" знижує ціни на продукти першої необхідності

Мережа супермаркетів "АТБ" заявила про зниження торгової націнки на продукти першої необхідності на 2-8% з 1 квітня, також компанія знімає обмеження на продаж продуктів в одні руки.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що таке рішення ухвалили у зв'язку із "стрімким підвищенням" відпускних цін з боку постачальників.

В "АТБ" вирішили, що макаронні вироби, сіль, крупи, цукор, борошно та бакалія подешевшають на 2-3%, на овочі і фрукти - на 4-8%.

Крім цього, "АТБ" знімає обмеження на продаж товарів в одні руки, які діяли раніше. У компанії додали, що у випадку ажіотажу обмеження на певні категорії продуктів будуть вводити локально.

Нагадаємо:

Раніше "АТБ-Маркет" підвищила ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

Мережа магазинів "АТБ" на період карантину вводить регламентну годину для людей похилого віку - щодня з 9:00 до 10:00.

Економічна правда