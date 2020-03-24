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Акції Європи активно ростуть на тлі уповільнення коронавірусу в Італії

Вівторок, 24 березня 2020, 13:17
 

Фондові індекси країн Західної Європи впевнено зростають на торгах у вівторок на тлі ознак уповільнення темпів поширення коронавірусу в Італії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 на 11:58 по Києву підскочив на 5,13% і склав 294,83 пункту.

Британський індекс FTSE 100 виріс на 4,4%, німецький DAX - на 6,49%, французький CAC 40 - на 5,3%. Італійський FTSE MIB і іспанська IBEX 35 набрали відповідно 6,72% і 4,79%.

Число нових випадків зараження і летальних випадків в Італії знижується два дні поспіль, пише MarketWatch. Проте, країна продовжує лідирувати в Європі за кількістю хворих і летальних випадків.

ФРС США повідомила в понеділок, що буде викуповувати держоблігації фактично в необмежених масштабах, а також запустить ряд нових програм кредитування бізнесу.Вжиті Федрезерву заходи, як очікують в ЦБ, "будуть надавати підтримку широкого кола ринків та інститутів, тим самим підтримуючи приплив кредитів в економіку".

Статдані, опубліковані у вівторок, показали, що зведений індекс PMI (індекс ділової активності) для єврозони в березні впав до 31,4 пункту з 51,6 пункту в лютому, згідно з попередніми даними. 

Це найгірше значення з липня 1998 року, коли почало фіксуватися показник. Індикатор для сектора послуг впав до 28,4 пункту з 52,6 пункту в лютому.

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Нагадаємо:

Bank of America офіційно заявив, що економіка США увійшла в рецесію.

Експерти говорять про рецесію, якщо ВВП демонструє негативні показники протягом двох кварталів поспіль.

Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

12 березня після оголошення пандемії коронавірусу сталося шосте найбільшие падіння ринку в історії - на 9,5%.

Як заявляла голова МВФ Кристаліна Георгієва, через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", яка може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.

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