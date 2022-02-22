Фондові ринки дещо відіграли падіння після новин про санкції проти РФ

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Світові фондові ринки потроху відігрують падіння після новин про санкції проти РФ у відповідь на визнання Кремлем незалежності "Л/ДНР" та введення військ на окуповані території.

Про це повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати та їхні європейські союзники почали оголошувати про нові жорсткі санкції у відповідь на дії РФ, а канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що газопроводу "Північний потік-2" тепер буде відмовлено в сертифікації", - нагадує агентство.

Так індекс STOXX Europe 600 впав майже на 2% до семимісячного мінімуму на початку торгів у Європі, але згодом повернувся до рівня закриття понеділка.

На Уолл-стріт також спостерігалось поступове відновлення: показники ф'ючерсів на S&P 500 стали позитивними, а Nasdaq відновився після втрат приблизно на 2% до зниження на 0,4%.

На момент написання новини індекс S&P 500 піднявся на 0,02%, а Nasdaq - на 0,14%. Акції провідних американських компаній також почали повільне відновлення - Goldman Sachs виріс на 0,26%, McDonald’s - на 1,16%, Microsoft - на 0,47%.

Як пише Bloomberg із посиланням на аналітиків Morgan Stanley, у разі деескалації ситуації на фондових ринках США можливе швидке зростання на 5%.

"Будь-які позитивні новини можуть перевернути ведмежі дії та призвести до раптових стрибків цін на ризиковані активи", – написала Іпек Озкардеська, старший аналітик Swissquote.

Нагадаємо:

Після визнання РФ терористичних угрупувань "Л/ДНР" ціна на золото злетіла до рекорду за 9 років, а сукупні втрати від падіння європейських, американських та азійських ринків можуть сягати трильйона доларів.

Економічна правда