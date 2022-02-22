Рекордне золото і трильйон втрат: як ринки реагують на російську кризу

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Після визнання РФ терористичних угрупувань "Л/ДНР" ціна на золото злетіла до рекорду за 9 років, а сукупні втрати від падіння європейських, американських та азійських ринків можуть сягати трильйона доларів.

Про це повідомляє Financial Times, дані Investing.

Щодо чільних європейських індексів, Stoxx Europe 600 на попередніх торгав впав на 1,9%, та згодом дещо відновився у надії, що ЄС вдасться запровадити такий пакет санкцій проти РФ, який би не нашкодив європейському бізнесу. Індекс знаходиться на мінімумі з жовтня минулого року.

Світовий індекс FTSE All World index вже втратив на торгах 2,56% цього місяця, а азійський індекс S&P Asia 500 втратив 1,9%.

FT зазначає, що коли до ринків долучиться американський ринок, який зачинений ще з п’ятниці, світові фінансові втрати можуть сягнути 1 трильйона доларів.

Водночас американська біржа сигналізує падіння на попередніх торгах, адже інвестори мінімізують ризики та переспрямовують кошти у більш безпечні активи на кшталт облігацій Казначейства США та золота.

Як наслідок, золото подорожчало і перетнуло позначку у 1916 доларів за унцію на торгах у вівторок. Востаннє такі значення спостерігалися у липні торік, коли котирування злетіли до понад 2000 за унцію.

Нагадуємо:

Золото подорожчало до понад 1900 доларів за унцію, максимуму за 8 місяців, на тлі повідомлень про подальше стягнення російських військ на кордонах з Україною.

Уранці 27 липня ціна на золото становила 1931 доларів за унцію, а на закритті попередніх торгів - 1943 долара за унцію, перевищивши рекорд, встановлений у вересні 2011 року. Згодом, у серпні, ціни злетіла до 2 028 доларів.