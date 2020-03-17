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"Повна катастрофа": Ринок акцій США показав третій найгірший день в історії

Вівторок, 17 березня 2020, 09:15
 

Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

Про це свідчать дані торгів.

16 березня став третім найгіршим днем для індексу S&P 500. Найгіршим днем в історії для Нью-Йоркської фондової біржі було 19 жовтня 1987 року - тоді падіння індексу становило 20,5%. Друге найбільше денне падіння відбулося 28 жовтня 1929 року - 13%.

Як свідчать дані, розміщені на сайті торговельного майданчика, американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2997,1 пункту (12,93%) і зупинився на позначці 20 188,52 пункту.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, впав на 324,89 пункту (11,98%) і опинився на позначці 2386,13 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 970,28 пункту (12,32%), до 6904,59 пункту.

Фондові індекси США впали після заяви президента Дональда Трампа про можливу рецесію в США.

"Що ж, це може бути так", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи рухається економіка в сторону рецесії, з огляду на ситуацію на фондовому ринку.

При цьому президент США пов'язав спад в першу чергу з коронавірусом.

"Як тільки він піде, все закінчиться, і ми покінчимо з цим, я думаю, ви побачите неймовірне зростання", - заявив Трамп.

Федеральна резервна система США знизила процентну ставку до нуля, оголосила про запуск кількісного пом'якшення, обнулила норматив резервування для банків і розширила всілякі програми кредитування - в тому числі за межами США через своп-угоди з центробанками.

Загальний обсяг ліквідності, який ФРС готова надати ринкам, досяг 5,5 трлн доларів, говорить стратег Rabobank Майк Евері.

"Тільки війна або повна катастрофа зазвичай призводять до знищення такого обсягу капіталу", - заявив Евері.

16 березня індекс волатильності VIX закрився на максимальному рівні за свою історію.

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Нагадуємо:

12 березня після оголошення пандемії коронавірусу сталося шосте найбільшие падіння ринку в історії - на 9,5%.

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

Економічна правда

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акції фінансова криза ринки фондовий ринок США

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