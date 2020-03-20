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У США почалася рецесія - Bank of America

П'ятниця, 20 березня 2020, 09:00
 

Bank of America офіційно заявив, що економіка США увійшла в рецесію.

Про це заявила економіст банку Мішель Мейер, передає CNBC.

"Ми офіційно заявляємо, що економіка увійшла в рецесію, приєднавшись до решти світу", - заявила Мейер.

Економіст прогнозує, що США загрожує зростання безробіття, споживча впевненість втрачена, а накопичення - фактично знищені. 

Більш того, за її оцінками, за підсумками другого кварталу 2020 року економіка США в розрізі квартал до кварталу впаде на 12% ВВП, а за підсумками всього року скоротиться на 0,8%.

Такий прогноз Bank of America зробив, оцінюючи перспективи ринку праці. За оцінками Мейер, рівень безробіття США найближчим часом подвоїться, а чисельність безробітних буде рости приблизно на мільйон осіб на місяць протягом усього другого кварталу, досягнувши в результаті 3,5 мільйона осіб.

Разом з тим в банку вважають, що криза буде короткостроковою. 

"Хоч обвал і дуже жорсткий, але ми очікуємо, що він не триватиме довго", - каже Мейер, зазначивши, що державі не слід скупитися на стимули для економіки.

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Нагадуємо:

Експерти говорять про рецесію, якщо ВВП демонструє негативні показники протягом двох кварталів поспіль.

Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

12 березня після оголошення пандемії коронавірусу сталося шосте найбільшие падіння ринку в історії - на 9,5%.

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США фінансова криза рецесія ринки економіка

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