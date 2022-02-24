Регулятор українського фондового ринку тимчасово зупинив обіг всіх цінних паперів

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Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку тимчасово (з 11:00 24 лютого) зупинила обіг всіх цінних паперів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора в Telegram.

НКЦПФР на позачерговому засіданні 24 лютого у зв'язку із введенням воєнного стану прийняла низку таких рішень:

тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку, окрім проведення операцій необхідних для здійснення:

a. Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;

b. Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

a. Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики; b. Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу. Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.

Нагадаємо:

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Зняття готівки обмежено до 100 000 грн в день без урахування виплат зарплат та соціальних виплат. Це не стосується підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду.

Забороняється видача готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім установ, що забезпечують виконання завдань уряду.

Вводиться мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів з такими ж винятками. Також НБУ зупиняє операції за рахунками росіян. Банки, що випускають електронні гроші, зупиняють їхній випуск та обіг.

Банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення. Забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі.

Безготівкові розрахунки не обмежуються, банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік.

Платежі уряду здійснюються без обмежень.

Економічна правда