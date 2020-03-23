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Через коронавірус світовій економіці загрожує рецесія, гірша, ніж у 2009 році — МВФ

Понеділок, 23 березня 2020, 19:32
 

Через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", яка може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.

Про це заявила голова МВФ Кристаліна Георгієва, передає AFP.

У зверненні до міністрів фінансів країн "Великої двадцятки", вона закликала розвинені економіки надати більшу підтримку країнам з низьким рівнем доходу.

За її словами, МВФ готовий "задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів".

Георгієва попередила, що прогноз щодо зростання світової економіки у 2020 році "є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гіршим".

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Нагадаємо:

Bank of America офіційно заявив, що економіка США увійшла в рецесію.

Експерти говорять про рецесію, якщо ВВП демонструє негативні показники протягом двох кварталів поспіль.

Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

12 березня після оголошення пандемії коронавірусу сталося шосте найбільшие падіння ринку в історії - на 9,5%.

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МВФ коронавірус рецесія

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