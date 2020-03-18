Курс валют на 18 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,09 - 27,13 гривні;
Євро – 29,74 - 29,78 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,21 – 28,62 гривні. Євро купують по 29,64 гривні, продають по 31,31 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,07 - 28,55 гривні, євро - 30,00 - 30,80 гривні.
Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні
Нагадуємо:
17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.
17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua