Курс валют на 18 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,09 - 27,13 гривні;

Євро – 29,74 - 29,78 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,21 – 28,62 гривні. Євро купують по 29,64 гривні, продають по 31,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,07 - 28,55 гривні, євро - 30,00 - 30,80 гривні.

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Нагадуємо:

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.

Економічна правда