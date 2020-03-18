Курс валют на 18 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,09 - 27,13 гривни;
Евро - 29,74 - 29,78 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21 - 28,62 гривни. Евро покупают по 29,64 гривни, продают по 31,31 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,07 - 28,55 гривни, евро - 30,00 - 30,80 гривни.
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Напомним:
17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.
17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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