Курс валют на 18 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,13 гривни;

Евро - 29,74 - 29,78 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21 - 28,62 гривни. Евро покупают по 29,64 гривни, продают по 31,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,07 - 28,55 гривни, евро - 30,00 - 30,80 гривни.

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Напомним:

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда