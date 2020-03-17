Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01 - 27,15 гривні;

Євро – 29,63 - 29,78 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,19 – 28,60 гривні. Євро купують по 29,86 гривні, продають по 31,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,09 - 28,33 гривні, євро - 30,26 - 30,85 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 27,66 - 28,44 гривні, євро - 30,11 - 31,06 гривні.

Нагадуємо:

17 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 27,12 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.

Економічна правда