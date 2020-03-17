Всі розділи
Укр / Рус

Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

Вівторок, 17 березня 2020, 17:17
 

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01 - 27,15 гривні;

Євро – 29,63 - 29,78 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,19  – 28,60 гривні. Євро купують по 29,86 гривні, продають по 31,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,09 - 28,33 гривні, євро - 30,26 - 30,85 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 27,66 - 28,44 гривні, євро - 30,11 - 31,06 гривні.

Нагадуємо:

17 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 27,12 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс долара зріс на півгривні 17 березня 2020, 08:20
Офіційний курс: гривня продовжує дешевшати 16 березня 2020, 09:00
Курс гривні до долара знизився майже на 5% за тиждень 13 березня 2020, 19:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!