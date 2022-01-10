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У перший тиждень року НБУ продав 100 млн доларів

Понеділок, 10 січня 2022, 09:55
 
getty images

Національний банк протягом тижня 4-6 січня продав на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів.

Про це відомо з даних Нацбанку.

З усього обсягу операцій з продажу валюти, 50 млн доларів НБУ здійснив за найкращим курсом, решту – за єдиним.

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.

Нагадуємо:

Упродовж 2021 року міжнародні резерви України зросли на 1,8 млрд доларів, або на 6%. Збільшення зумовило отримання Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Нацбанком на валютному ринку.

Економічна правда

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НБУ міжбанк

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