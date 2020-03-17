Курс валют на 17 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,00 - 27,02 гривні;
Євро – 29,99 - 30,01 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 28,36 гривні. Євро купують по 29,91 гривні, продають по 31,45 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,94 - 28,86 гривні, євро - 30,43 - 31,52 гривні.
Нагадуємо:
16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.
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Економічна правда
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