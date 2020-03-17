Курс долара зріс на півгривні

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,52 (на 16 березня - 28,99 гривні).

Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн дол.

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

Нагадуємо:

16 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,22 гривні за долар.

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Економічна правда