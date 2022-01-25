Курс валют на 25 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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25 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,58 – 28,60 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,62 – 28,64 гривні;

Євро – 32,35 – 32,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,50 – 28,87 гривні. Євро купують за 32,10 гривні, продають за 32,63 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,68 – 28,98 гривні, євро – 32,35 – 32,71 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 25 січня на рівні 28,38 гривні.

24 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,33 – 28,35 гривні.

24 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,58 – 28,60 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Від початку місяця курс ослаб на понад одну гривню за долар.

Економічна правда