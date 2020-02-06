Ринок землі: Милованов розповів, який приріст ВВП очікують в цьому році

У 2020-му році за оцінками Міністерства економіки відкриття ринку землі принесе додатковий приріст ВВП у 0,23%, а починаючи з 2021-го - у 1% або більше.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, передає Громадське.

"0,23% ВВП — це за нашими оцінками додатковий приріст вже у цьому році. Але, на жаль, він досить маленький, тому що це буде тільки 2-3 місяці (від вступу закона в дію - ЕП), люди подивляться як це все працює

А вже в наступному році очікуємо 1% або більше", — повідомив Милованов.

Милованов також зазначив, що зараз важко спрогнозувати вартість гектару землі.

"Ми живемо в ринковій економіці і ринок вирішить.

Основний ефект буде поступове зростання вартості землі, через те,що навколо агросектору буде створюватися додаткова інфраструктура та переробна галузь. І буде зростати продуктивність - те, що ми зараз заробляємо на гектарі.

Таким чином вартість землі буде зростати", - резюмує Милованов.

Нагадуємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

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