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Книжкові магазини та кіно: українці вже витратили 3,4 мільярда з "єПідтримки"

Понеділок, 21 лютого 2022, 15:15 - Олексій Павлиш
 
фото: нбу

За перші два місяці зі старту "єПідтримки" понад 8,9 млн українців долучились до програми - 3,4 млрд грн українці вже витратили.

Про це повідомили в Мінекономіки.

У міністерстві нагадали, що з 14 лютого українці старші 60 років можуть витратити 1000 грн також на оплату житлово-комунальних послуг.

"За минулий тиждень вони витратили на це майже 28 млн грн", - йдеться у повідомленні.

А незабаром, з 14 березня, таку можливість також матимуть люди з інвалідністю І та ІІ груп.

"Традиційним лідером за витратами коштів є придбання книжок - на літературу українці витратили 1,2 млрд грн.

З 14 лютого українці поважного віку можуть оплатити комунальні послуги за програмою, на це вже витрачено 28 млн грн", - зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

  • книжкові магазини – 1,2 млрд грн;
  • кінотеатри – 711 млн грн;
  • спорт – 374 млн грн;
  • ліки – 366 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 364 млн грн;
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 354 млн грн;
  • освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари – 40 млн грн;
  • комунальні послуги – 28 млн грн.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі громадяни України від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо:

Уряд дозволив людям з інвалідністю І та ІІ груп сплачувати за комунальні послуги та ліки тисячею, нарахованою за вакцинацію.

Економічна правда

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