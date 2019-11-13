Рада попередньо прийняла закон про продаж землі

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.



За відповідний законопроект проголосували 240 депутатів. 227 з фракції "Слуга народу" і 13 позафракційних.

Що передбачає закон?

Перше. З 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. З цього моменту право продавати земельні паї отримають всі їхні власники.

Друге. Купувати землю зможуть українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава.

Третє. Юридичні особи, кінцевими власниками яких є іноземці і які орендують землю в Україні більше трьох років, також зможуть її придбати з 1 жовтня 2020 року.

Проте, між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл.

Четверте. Ті іноземні компанії, які не займались обробітком землі в Україні мінімум три роки, зможуть отримати право придбавати землю з 1 січня 2024 року.

П'яте. Передбачене переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Шосте. Концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни

Сьоме. Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

Нагадаємо:



Голосування супроводжувалось перервами і численними виступами народних депутатів.

З самого ранку 13 листопада під Верховною Радою проходили мітинги політичних сіл і громадських організацй, представники "Всеукраїнської аграрної ради" принесли труп свині у труні і похоронні вінки.



На зустрічі з народними депутатами від партії "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що до протестів проти запровадження ринку землі причетний олігарх Ігор Коломойський.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Листопадове опитування "Центру Разумкова" показало, що 68,3% українців них проголосували б за продовження мораторію.

У Мінекономіки повідомляли, що при відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Знати більше: Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда