Рынок земли: Милованов рассказал, какой прирост ВВП ожидают в этом году

В 2020 году по оценкам Министерства экономики открытие рынка земли принесет дополнительный прирост ВВП в 0,23%, а начиная с 2021-го - в 1% или более.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, сообщает Громадське.

"0,23% ВВП - это по нашим оценкам дополнительный прирост уже в этом году. Но, к сожалению, он достаточно маленький, потому что это будет только 2-3 месяца (от вступления закона в действие - ЭП), люди посмотрят как это все работает.

А уже в следующем году ожидаем 1% или больше", - сообщил Милованов.

Милованов также отметил, что сейчас трудно спрогнозировать стоимость гектара земли.

"Мы живем в рыночной экономике и рынок решит.

Основной эффект будет постепенный рост стоимости земли, тк вокруг агросектора будет создаваться дополнительная инфраструктура и перерабатывающая отрасль. И будет расти производительность - то, что мы сейчас зарабатываем на гектаре.

Таким образом стоимость земли будет расти", - резюмирует Милованов.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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