Чи зможуть купувати іноземці землю, вирішить референдум — Зеленський

У законопроєкт "Про ринок земель" будуть внесені правки, згідно з якими купувати та продавати землю зможуть лише українські громадяни, а іноземці зможуть отримати це право, якщо таке рішення приймуть на всеукраїнському референдумі.



Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.



"Тому прийнято наступне рішення: між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати та купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані українськими громадянами.

Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дано згоду народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститися у закону", — заявив Зеленський.



Нагадаємо:

2 вересня Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі. Він запевнив, що "ніхто ні в кого не буде забирати землю", а земельна реформа спрямована на розвиток фермерства.



Раніше Зеленський заявив, що цього року відбудеться земельна реформа, аби вже у 2020-му створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% опитаних не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

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Економічна правда