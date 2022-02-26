В Мінекономіки готуються відновлювати інфраструктуру після війни

Уряд працює над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України під час війни.

Про це написала віце-премʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

"Ми розпочали процес фіксації та оцінки усіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації. Міністерство економіки об’єднало зусилля з найкращими економістами країни – з Київської школи економіки, Ukraine Economic Outlook та інших експертних груп. Ми маємо розуміти масштаби втрат для нашої критичної інфраструктури, військових та цивільних об’єктів", – написала Свириденко.

Вона додала, що усі факти нанесення пошкоджень на українських об’єктах мають бути належним чином задокументовані, а збитки оцінені, зокрема й у грошовому еквіваленті.

Після завершення воєнних дій Мінекономіки буде звертатися до міжнародних партнерів за фінансовою допомогою для першочергового відновлення пошкодженої критичної інфраструктури.

Також Україна має підстави для звернення у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. "Ми будемо вимагати справедливого покарання для Росії за воєнні злочини", – заявила представниця уряду.

"Якщо окупант думає, що він може просто так прийти вбивати людей, руйнувати усе і не нести за це відповідальність – він жахливо помиляється. Окрім страшної ціни у вигляді знешкодженої техніки та живої сили, вони заплатять і за підірвані мости, і за пошкоджені дороги, і за розбомблені аеропорти. І, звичайно, за зруйновані домівки українців та інші цивільні об’єкти", – написала Свириденко.

За її словами, Російська Федерація зобов’язана виплатити компенсації та репарації за усі здійснені нею руйнування та вбивства. Агресор має нести не лише моральну, юридичну, а також і фінансову відповідальність за свої дії.

Економічна правда