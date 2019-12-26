У Жеваго прокоментували примусове стягнення Нацбанком 1,5 мільярда

У прес-службі Костянтина Жеваго заявили, що не погоджуються з рішенням суду про примусове стягнення 1,5 мільярда гривень на користь НБУ.

Про це йдеться у заяві прес-служби.

"Так, дійсно, апеляційна скарга була повернена без розгляду по суті, оскільки на думку апеляційної інстанції, сума судового збору повинна бути більша. Ми не згодні з цим рішенням, воно оскаржене нами у Верховному Суді, і ми вважаємо, що маємо законне право на справедливий розгляд справи по суті", - заявив юридичний консультант Жеваго.

"Ми хотіли б, щоб НБУ чесно і прозоро проінформував суспільство, що сума кредитів рефінансування 1 млрд 450 млн гривень без відсотків, 1 млрд 500 млн гривень з відсотками була видана під тверді застави та додаткову особисту гарантію пана Жеваго. Всі ці кошти під наглядом куратора НБУ були видані вкладникам банку "Фінанси і Крелит" в сумі до 200 тис гривень.

Надання персональних гарантій зайвий раз підтверджує, що пан Жеваго до останнього намагався врятувати банк від введення тимчасової адміністрації та подальшої ліквідації.

На жаль, непрофесіоналізм тодішнього керівництва НБУ привів до виведення з ринку не тільки банку "Фінанси і Кредит", а й ряду інших найбільших банків України, які могли бути підтримані регулятором відповідно до законодавства України та могли уникнути ліквідації, коли вкладники, кредитори, держава та акціонери банків не зазнали б збитків", - додав він.

Нагадаємо:

Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

Економічна правда