У Жеваго прокомментировали принудительное взыскание Нацбанком 1,5 миллиарда

В пресс-службе Константина Жеваго заявили, что не согласны с решением суда о принудительном взыскании 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"Да, действительно, апелляционная жалоба была возвращена без рассмотрения по существу, поскольку, по мнению апелляционной инстанции, сумма судебного сбора должна быть больше. Мы не согласны с этим решением, оно обжаловано нами в Верховном Суде, и мы считаем, что имеем законное право на справедливое рассмотрение дела по существу", - заявил юридический консультант Жеваго.

"Мы хотели бы, чтобы НБУ честно и прозрачно проинформировал общество, что сумма кредитов рефинансирования 1 млрд 450 млн гривен без процентов, 1 млрд 500 млн гривен с процентами была выдана под твердые залоги и дополнительную личную гарантию господина Жеваго. Все эти средства под наблюдением куратора НБУ были выданы вкладчикам банка "Финансы и Крелит" в сумме до 200 тыс гривен.

Предоставление персональных гарантий лишний раз подтверждает, что господин Жеваго до последнего пытался спасти банк от введения временной администрации и последующей ликвидации.

К сожалению, непрофессионализм тогдашнего руководства НБУ привел к выводу с рынка не только банка "Финансы и Кредит", но и ряда других крупнейших банков Украины, которые могли быть поддержаны регулятором в соответствии с законодательством Украины и могли избежать ликвидации, когда вкладчики, кредиторы, государство и акционеры банков не претерпели бы убытки", - добавил он.

Напомним:

Национальный банк начинает принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Экономическая правда