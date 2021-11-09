Мін’юст почав стягувати ТЕЦ Жеваго за боргами "Фінанси та Кредит"

Костянтин Жеваго фото liga.net

Білоцерківську ТЕЦ почали примусово стягувати за боргами банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Виконавче провадження щодо стягнення відкрито на виконання рішення Господарського суду Київської області від 22 червня 2021 року, набрало законної сили, зазначили в НБУ.

Водночас, аби унеможливити стягнення ТЕЦ, ТОВ "Альтера Фінанс" 1 листопада подало заяву до Госпсуду Київської області щодо банкрутства ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль".

Білоцерківська ТЕЦ є поручителем за зобов’язаннями "Фінанси та Кредит" Жеваго перед НБУ за низкою кредитів, з яких непогашених – 1,439 млрд грн. Заставна вартість нерухомого майна ТЕЦ на початок 2015 року становила майже 2 млрд грн.

У 2015 році Жеваго як тоді ще власник банку "Фінанси та Кредит" уклав з НБУ договір поруки про погашення цих кредитів рефінансу. Він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості ФтК перед регулятором, але не виконував їх.

1 жовтня 2019 року суд повністю задовільнив позов НБУ і відмовив у зустрічному позові Жеваго щодо визнання недійсним договору поруки. Рішення набрало законної сили.

На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку перед НБУ становить 6,2 млрд грн. Борг має бути погашено як шляхом стягнення коштів з Жеваго як поручителя, так і за рахунок стягнення на майно компаній-поручителів.

ПраТ "Білоцерківська ТЕЦ" через спільних засновників та бенефіціарів пов’язана з групою "Фінанси та Кредит" Жеваго.

Нагадуємо:

Суд Лондона не визнав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти акціонера Костянтина Жеваго у справі на 600 млн доларів.

Жеваго є засновником банку "Фінанси та Кредит", який почали ліквідувати у 2015 році за рішенням НБУ. Він є фігурантом справи у причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн.

Відомий передусім за посаду виконавчого директора гірничорудної компанії Ferrexpo. Один із найзаможніших людей України.

Економічна правда