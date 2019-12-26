Нацбанк почав примусове стягнення з Жеваго 1,5 мільярда

Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов Національного банку та вирішено стягнути з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування, набрало законної сили", - йдеться в повідомленні.

Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу через несплату судового збору у визначені судом строки.

Отже, рішення Шевченківського районного суду м. Києва набрало законної сили. Це дало змогу Національному банку 26 грудня 2019 року отримати виконавчі листи та звернутись до Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішення суду.

"Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування становить 6,6 млрд грн.

Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", – зазначив начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко.

Національний банк звертає увагу, що фактично судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для затягування процесу.

1 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування, а у зустрічному позові Жеваго про визнання недійсним договору поруки – відмовив.

Нагадуємо:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

Економічна правда