НБУ відсудив готель "Салют" у центрі Києва в олігарха Жеваго

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Суд задовольнив позов Національного банку про звернення стягнення на будівлю готелю "Салют" шляхом її продажу на торгах.

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Києва, повідомляє пресслужба регулятора.

В Нацбанку нагадали, що ПрАТ "Готель "Салют" є майновим поручителем за зобов’язаннями "Банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за кредитами рефінансування.

Йдеться про нежитлову будівлю готелю "Салют" загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована у Києві по вул. Мазепи Івана, 11-Б і належить ПрАТ. Заставна вартість нерухомого майна – 480,87 млн грн (відповідно до договору іпотеки).

У 2008 році ПрАТ "Готель "Салют" уклало із Національним банком договір іпотеки у забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку "Фінанси та Кредит" кредитами рефінансування. Таким чином, "Готель "Салют" взяв на себе майнові зобов’язання з погашення банком кредитів рефінансування за рахунок майна.

Оскільки банк не виконував кредитні зобов’язання, у листопаді 2016 року НБУ звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку. Однак судові процеси затягнулися на 5 років.

Господарський суд міста Києва в межах справи про банкрутство ПрАТ "Готель "Салют" визнав вимоги Національного банку на 4,1 млрд грн як забезпечені заставою майна боржника.

Нагадуємо:

На початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі.

За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У прес-службі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що зараз він перебуває за кордоном на лікуванні.

Економічна правда