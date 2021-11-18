Суд Англії не розглядатиме справу банку Жеваго, Фонд гарантування йде в український

Високий суд Англії відмовив у поданні апеляції ФГВ на рішення у справі "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, Фонд планує далі судитиметься в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ФГВ.

У Фонді заявили, що матеріали, подані на розгляд до Високого Суду Англії та Уельсу можуть лягти в основу відповідних позовів до українських судів.

"Така стратегія подальших дій розглядається Фондом гарантування вкладів у зв’язку із відмовою надання дозволу на апеляційне оскарження рішення Високого Суду Англії та Уельсу, винесене наприкінці вересня цього року у справі за позовом про стягнення шкоди, нанесеної банку акціонером та пов’язаними з ним особами", — зазначили у ФГВ.

Там нагадують, що у вересні 2021 року Високий суд погодився з аргументами фонду гарантування про наявність "достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку". Однак суд вирішив, що не має юрисдикції на розгляд цієї справи. Саме це рішення й оскаржував Фонд.

Однак Високий суд відмовив Фонду у праві подавати апеляцію на це рішення, через що Фонд вирішив зосередитися на стягнення коштів за завдання збитків банку його ексвласником Костянтином Жеваго в українських судах.

Нагадуємо:

Суд Лондона не визнав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти акціонера Костянтина Жеваго у справі на 600 млн доларів.

Там переконані, що суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи, адже є потреба застосовувати українське законодавство, "у якому він не є експертом".

У лютому 2021 року Фондом було ініційовано позов на суму 582,5 млн доларів про стягнення спричиненої банку шкоди з Костянтина Жеваго, трьох англійських компаній та одного громадянина Сполученого Королівства, задіяних в операціях з виведення коштів з банку.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

Економічна правда