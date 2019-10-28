Жеваго тимчасово залишає посаду гендиректора Ferrexpo

Костянтин Жеваго з власної ініціативи залишає посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на Лондонській біржі у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Костянтин Жеваго поінформував раду директорів Ferrexpo про своє рішення тимчасово відсторонитися від посади головного виконавчого директора групи, щоб зосередитися на вирішенні певних питань в Україні, що стосуються одного з підприємств, якими він володів до 2015 року", - йдеться у заяві Ferrexpo.



Зазначається, що рада директорів доручила виконання обов'язків гендиректора фіндиректору Крісу Меве, який візьме на себе всі виконавчі обов'язки Жеваго на додаток до його фінансових обов'язків.



Водночас Жеваго, будучи великим акціонером компанії, залишиться в раді директорів як незалежний, невиконавчий директор.



Ці зміни набудуть чинності невідкладно і до подальшого повідомлення.



"Рада директорів, включно з паном Жеваго, вважає, що ця тимчасова зміна керівництва потрібна і в інтересах усіх акціонерів, щоб пан Жеваго міг зосередитися на поточних справах в Україні, не впливаючи на діяльність компанії.

Пан Жеваго, як і раніше, має повну підтримку ради", - заявив голова ради директорів компанії Стів Лукас.

Нагадаємо:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець. У 2019 балотувався в парламент у Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

27 вересня Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, оскільки він не прийшов на допит.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.